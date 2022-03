Rutte is bezorgd over lage opkomst, die hij 'slecht' noemt

De lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is "slecht" en baart Mark Rutte zorgen, zei de premier na de ministerraad. Het wantrouwen in de landelijke politiek en de situatie in Oekraïne hebben vermoedelijk meegespeeld, zegt hij desgevraagd.

Zijn "persoonlijke inschatting" is dat onder meer de oorlog in Oekraïne een rol heeft gespeeld. Daardoor is mogelijk minder media-aandacht geweest voor de gemeenteraadsverkiezingen, aldus Rutte. Maar ook "de zeer lange formatie heeft niet bijgedragen aan vergroting van het respect voor de Haagse politiek", erkende Rutte. De Haagse politiek en in eerste plaats het kabinet is volgens de premier aan zet om de komende maanden en jaren het land "krachtdadig te besturen". In de hoop dat daarmee het vertrouwen van de burgers kan worden teruggewonnen.

De lage opkomst is een signaal van balend Nederland over het Haagse politieke gedoe, denkt Rutte. "Het vertrouwen in de politiek heeft een forse deuk opgelopen omdat we er negen maanden over hebben gedaan om een kabinet te vormen. Daar zijn we niet trots op en ik zeker niet." De lokale politiek heeft daar met de verkiezingen van deze week last van gehad, denkt hij.

In de ministerraad is de opkomst en de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen niet uitgebreid geanalyseerd, zegt Rutte. Hij vindt dat ook meer een zaak van de politieke partijen.

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is uitgekomen op 50,9 procent. Vier jaar geleden bracht 54,9 procent van de kiezers hun stem uit.