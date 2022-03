Comité opgericht voor nationale herdenking coronacrisis

Er komt een nationale herdenking van de coronacrisis. Om die te organiseren is een speciaal comité opgericht, dat ook op andere manieren zal nadenken over ‘hoe we stil kunnen staan bij de gevolgen die de coronacrisis op de samenleving heeft gehad’, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen worden de coronamaatregelen woensdag 23 maart weliswaar vrijwel volledig afgeschaft, maar zijn de gevolgen van de pandemie nog altijd voelbaar. ‘De impact van de coronacrisis is enorm en duurt nog steeds voort. Voor velen is nu ruimte voor herstel, maar we moeten ook stilstaan bij het stille leed van veel Nederlanders.’ Hij doelt op mensen die naasten zijn verloren, maar ook ondernemers die door de maatregelen zijn getroffen en mensen die bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs ‘op alle fronten’ hebben moeten bijspringen.

Het comité bestaat uit veertien vertegenwoordigers uit de overheid, zorg, onderwijs, media, cultuur, sport en andere velden in de samenleving. Zij doen dat volgens het ministerie op persoonlijke titel. De Friese commissaris van de Koning Arno Brok is de voorzitter. Een datum voor de nationale herdenking is nog niet geprikt, en ook de inhoud van die herdenking wordt nog bepaald. Daarnaast moet het comité samenwerken met lokale herdenkingsevenementen, zo zegt het ministerie.