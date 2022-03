Fokker-locaties in Helmond en Hoogerheide gaan dicht

De Fokker-fabrieken in Helmond en Hoogerheide gaan dicht. Moederbedrijf GKN Aerospace wil de activiteiten van de twee fabrieken onderbrengen op de huidige locatie in Papendrecht. Daarbij gaan in de basis geen banen verloren, maar de vraag is of het huidige personeel van de te sluiten locaties wel op zo’n verhuizing zit te wachten. Personeel is vrijdag over de ophanden zijnde verhuizingen ingelicht.