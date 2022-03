Jetten: geen signalen van problemen bij grote energiebedrijven

Klimaat- en energieminister Rob Jetten heeft ‘op dit moment geen signalen’ dat door de sterke schommelingen van de gasprijs grote Nederlandse energiebedrijven in acute problemen dreigen te komen. Maar hij laat wel onderzoeken of de huidige regels wel voldoen in ‘een crisissituatie als waar we nu middenin zitten’.

De onzekerheid over de oorlog in Oekraïne veroorzaakte de afgelopen weken zeer sterk prijsschommelingen op de Europese gasmarkt. Energiebedrijven hebben vaak langlopende leveringscontracten tegen een vaste prijs met hun klanten en kunnen zulke scherpe prijsstijgingen- en dalingen daardoor niet altijd makkelijk opvangen.

‘Ik wil dat de komende tijd continu in de gaten houden’, zegt Jetten. ‘Om te voorkomen dat er zo’n domino-effect ontstaat zoals we dat eerder in de bankencrisis hebben gezien.’ De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is al bezig met een analyse, en kijkt daarbij of consumenten nu voldoende beschermd zijn als hun energieleverancier in problemen komt.