Oekraïners mogen per direct in Nederland aan het werk

Oekraïners die dat willen kunnen vanaf deze vrijdag in Nederland aan het werk. Het kabinet heeft een spoedregeling naar de Raad van State gestuurd. Het is de bedoeling dat die per 1 april ingaat, maar met terugwerkende kracht vanaf 4 maart. Werkgevers moeten vooralsnog wel nog een tewerkstellingsvergunning aanvragen, zegt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. Die wordt omgezet in een meldplicht.

Het kabinet zei eerder te willen regelen dat Oekraïners vanaf 1 april in Nederland zouden kunnen werken zonder een tewerkstellingsvergunning. Vanaf die datum geldt wel een meldplicht voor deze groep, zegt Van Gennip. ‘Dat doen we zodat we zicht houden op de groep Oekraïners en zeker weten dat ze bijvoorbeeld het minimumloon krijgen.’

Volgens de minister zijn er honderden vluchtelingen die nu al aan het werk zouden willen. ‘Ik heb ook mensen gesproken die trillend op een stoel zaten en waarvan we denken: geef ze heel even de rust om bij te komen.’ Uiteindelijk schat ze in dat duizenden mensen nu al aan het werk zouden willen. Het kabinet wil volgens haar ‘vooral kijken wat mensen meebrengen’.

Er zijn mensen met een universitaire opleiding bij, onderwijzeressen en zorgmedewerkers, al benadrukt ze dat er ook veel moeders van jonge kinderen bij zijn en mensen die ouder zijn dan zestig. Die zullen misschien niet direct aan de slag willen of kunnen.