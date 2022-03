Poetin prijst strijdkrachten en verschijnt in olympisch stadion

De Russische president Vladimir Poetin is in het olympische Loezjniki Stadion in het zuidwesten van Moskou verschenen en heeft daar de strijdkrachten geprezen voor hun ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Hij verscheen tijdens een concert dat in het stadion wordt gehouden ter viering van de achtste verjaardag van wat de Russen de hereniging van de Krim met Rusland noemen.