Pakketbezorger FedEx daalt op voorzichtig Wall Street

FedEx behoorde vrijdag tot de verliezers op de beurzen in New York. Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van de grote internationale pakketbezorger. De algehele stemming op de Amerikaanse aandelenmarkten was ook voorzichtig nu er weinig schot lijkt te zitten in de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft Moskou nog geen enkele ‘betekenisvolle bijdrage’ gedaan om de oorlog te beëindigen.