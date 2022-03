Kabinet: 1,7 miljard uit Klimaatfonds naar windmolens op zee

Het kabinet wil voor de bouw van extra windmolens op de Noordzee voor het eerst een beroep doen op het in het coalitieakkoord afgesproken Klimaatfonds. Het gaat om een bedrag van bijna 1,7 miljard euro, bedoeld voor onder meer scheepvaartveiligheid en noodzakelijke aanpassingen in de visserijsector.

Het kabinet wil de capaciteit voor windenergie de komende jaren verdubbelen. Op de Noordzee zijn drie nieuwe gebieden aangewezen waar windmolens worden neergezet, en de eerdere aanwijzing van twee andere gebieden is bevestigd. Dat maakt de weg vrij voor windparken met een totale capaciteit van 10,7 gigawatt, genoeg om miljoenen huishoudens van groene stroom te voorzien.

‘Dit is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar meer duurzame energie’, zegt klimaat- en energieminister Rob Jetten. Het is de bedoeling dat windenergie in 2030 de belangrijkste bron van elektriciteit is, met een totale opwekcapaciteit van 21 gigawatt.

‘Bij het aanwijzen van de windenergiegebieden is zorgvuldig gekeken naar de andere belangen op de Noordzee zoals scheepvaart, visserij, natuur en Defensie’, zegt Jetten. De kosten die de overheid daarvoor maakt, wil het kabinet betalen uit het Klimaatfonds van in totaal 35 miljard euro.