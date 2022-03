Rusland eist dat YouTube stopt met bedreigingen tegen Russen

De verspreiding van die berichten zou het bewijs zijn van de anti-Russische houding van het techconcern. Roskomnadzor spreekt zelfs van ‘acties van terroristische aard’. Die zouden het leven en de gezondheid van Russische burgers bedreigen.

Google heeft nog niet op het bericht gereageerd. Mogelijk is deze stap de opmaat naar een blokkade van YouTube op Russisch grondgebied. Eerder werden Facebook en Instagram al op zwart gezet in het land.

YouTube, dat wereldwijd door de Russische staat gefinancierde media heeft geblokkeerd, staat al enige tijd onder zware druk van de Russische autoriteiten. Roskomnadzor had Google onlangs ook al bevolen om te stoppen met het weergeven van advertenties die onjuiste informatie bevatten over de oorlog in Oekraïne. Het ging daarbij om de aantallen Russische soldaten en Oekraïense burgers die waren omgekomen in het conflict.