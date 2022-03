Verenigde Naties bevestigen 816 burgerdoden in Oekraïne

De Verenigde Naties hebben de overlijdens van 816 burgers in Oekraïne bevestigd. Een dag eerder stond het aantal op 780. Het geverifieerde aantal burgers dat tijdens de oorlog gewond is geraakt, is van 1252 gestegen naar 1333.

Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne zijn niet alle slachtoffers gemeld bij de VN en is het ook lastig om gevallen die wel bekend zijn bevestigd te krijgen. De organisatie denkt dat de cijfers in werkelijkheid veel hoger zijn. Vooral in Marioepol zijn volgens onbevestigde berichten veel inwoners omgekomen, ongeveer 2500.

In de hoofdstad Kiev zijn 222 mensen gedood sinds het begin van de oorlog drie weken geleden, zo hebben de lokale autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. Onder hen zijn zestig burgers, onder wie ook kinderen. De VN hebben de dood van in totaal 59 kinderen in Oekraïne geverifieerd. Het bevestigde aantal gewonden kinderen ligt op 74.