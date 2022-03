Europees Parlement weert Russische diplomaten

Russische diplomaten en ander overheidspersoneel zijn niet langer welkom in het Europees Parlement. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van bondgenoot Belarus, dat Rusland helpt bij de oorlog in buurland Oekraïne. ‘In het huis van de democratie is geen plaats voor diegenen die de democratische orde vernietigen’, zegt voorzitter Roberta Metsola.