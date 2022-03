Fors meer winst Waterschapsbank, impact oorlog lijkt minimaal

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft afgelopen jaar fors meer winst gemaakt. De belangrijke financier van de publieke sector profiteerde naar eigen zeggen van hogere financieringsvolumes. Ook pakte het renteresultaat voor de NWB gunstiger uit. De impact van de oorlog in Oekraïne op de resultaten nu lijkt vooralsnog minimaal.

De NWB sloot het jaar af met een winst van 121 miljoen euro. Dat was in 2020 nog 81 miljoen euro. De bank zag de inkomsten mede stijgen door gunstige herfinancieringsprogramma’s van de Europese Centrale Bank. De Europese toezichthouder leent geld tegen voordelige tarieven uit aan banken, die daarmee op hun beurt weer kredieten aan bedrijven, instellingen en consumenten kunnen lenen om daarmee maar de investeringen op peil te houden.

De NWB verstrekte vorig jaar een recordbedrag van 12,1 miljard euro aan klanten in de publieke sector. Dat was een jaar eerder 10,3 miljard euro. Daarbij lukt het de bank om steeds meer kredieten te verlenen aan duurzame energieprojecten. Verder wil de NWB 50 miljoen euro aan dividend uitkeren aan aandeelhouders als waterschappen, Rijk en provincies.

Voor dit jaar is de NWB voorzichtig met het uitspreken van verwachtingen vanwege de geopolitieke spanningen. Vooralsnog heeft de oorlog in Oekraïne, en de doorwerking daarvan op de internationale kapitaalmarkt, weinig tot geen negatieve impact op de bank, zo klinkt het. Qua herfinancieringstransacties via de ECB-regeling zal het resultaat dit jaar naar verwachting wat minder zijn. Daar staat tegenover dat de bank verwacht minder geld kwijt te zijn aan belastingen.