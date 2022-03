12 miljoen erbij op Giro555, tussenstand nu 150 miljoen euro

Op Giro555 is tot nog toe ruim 150,1 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Dat is ruim 12 miljoen euro meer dan op 10 maart, toen de laatste tussenstand van op dat moment 137,4 miljoen euro werd gemeld. Het gironummer werd eind vorige maand namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend om geld op te halen voor de getroffenen van de oorlog in Oekraïne.

De inzamelingsactie heeft nu met de opgehaalde 150,1 miljoen euro de op een na hoogste opbrengst ooit voor een Giro555-actie. Alleen de landelijke actie voor de tsunami in Azië in 2004 bracht tot nu toe meer op. Toen werd 208 miljoen euro gedoneerd. ‘Dit is een enorm groot bedrag, waarvoor heel veel hulp kan worden geboden. Wat in Oekraïne gebeurt, raakt mensen in Nederland. Het is dichtbij en er is sprake van veel machteloosheid en solidariteit’, aldus actievoorzitter Kees Zevenbergen.

De rekening voor de actie zal in elk geval tot 31 augustus open blijven, laten de hulporganisaties weten. Ze mogen de actieopbrengst binnen maximaal drie jaar besteden.

Klein land

Volgens Zevenbergen heeft Nederland ‘als klein land’ in verhouding veel gedoneerd. In het Verenigd Koninkrijk, is er na de eerste actieweek 150 miljoen Britse pond, zo’n 177 miljoen euro, opgehaald, geeft hij als voorbeeld aan. ‘In België werd gisteren 17,7 miljoen euro voor Oekraïne ingezameld.’

Vorige week maandag vond een landelijke actiedag van Giro555 voor Oekraïne plaats. Die actiedag ging van start met een tot dan toe gedoneerd bedrag van 21,4 miljoen euro. ‘s Avonds was er ruim 106 miljoen euro opgehaald. Het kabinet legde daar nog eens 15 miljoen euro bij.

Voedselkonvooien

Met de opbrengst bieden hulporganisaties noodhulp zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners. Volgens Giro555 is de hulpverlening in Oekraïne en aangrenzende landen in volle gang. In Oekraïne gaat het om het bevoorraden van schuilplekken met waterflessen, matrassen, dekens, voedselpakketten en medicijnen. Ook gaan voedselkonvooien vanuit Hongarije naar Oekraïense steden om ze te bevoorraden. Voor gevluchte mensen in buurlanden wordt een warme maaltijd geregeld, of ze worden naar een veilige plek gebracht.

Door de hoge opbrengst kan Giro555 naar eigen zeggen ook hulp op langere termijn bieden. ‘We kijken dan naar de wederopbouw en bijvoorbeeld ondersteuning bij trauma’, aldus Zevenbergen.