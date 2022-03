De Jonge over huisvesting Oekraïners: alle opties worden benut

De Jonge denkt aan de transformatie van vastgoed van de Rijksvastgoeddienst, maar ook bijvoorbeeld aan het ombouwen van leegstaande kantoren en kazernes en flexwonen. Alles wat mogelijk is, moet met beide handen worden aangegrepen. ‘Het is niet of of, maar en en en’, benadrukte De Jonge. Hij trekt hierin samen op met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Nu wordt vooral ingezet op voldoende noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. ‘We hebben echt heel erg veel opvangplekken nodig. Het is heel indrukwekkend hoe gemeenten en Veiligheidsregio’s daarmee bezig zijn.’

De noodopvang kan niet te lang duren, beseft De Jonge. ‘Als mensen langer blijven, is die stretcher in de gymzaal natuurlijk niet genoeg.’ Het kabinet moet in huisvesting voorzien. ‘Dat is heel hard werken want de krapte op de woningmarkt is natuurlijk al heel erg groot’, aldus De Jonge. Hij sluit aanpassing van wet- en regelgeving niet uit als daarmee procedures kunnen worden versneld.

De huisvestingsopgave voor Oekraïense vluchtelingen doorkruist niet zo zeer zijn plannen om snel jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen. ‘Het maakt nog eens duidelijk hoe groot de urgentie is. De opdracht die toch al waanzinnig groot was, wordt hiermee nog veel groter. Het is onze taak om in die huisvesting te gaan voorzien. Samen met gemeenten, de Veiligheidsregio’s en woningcorporaties.’