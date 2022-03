Ivo Opstelten verkenner in Vlaardingen

Oud-minister voor de VVD Ivo Opstelten wordt verkenner in Vlaardingen. Dat meldt de Vlaardingse VVD, die afgelopen week in deze gemeente werd verkozen tot de grootste partij.

De gekozen lijsttrekkers hebben volgens de Vlaardingse VVD in een informeel overleg aangegeven dat de VVD het initiatief mag nemen voor de formatie. Opstelten, die ook burgemeester is geweest van onder meer Utrecht en Rotterdam, begint volgende week met het uitvoeren van een verkenning om te komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen.

VVD-lijsttrekker Bart Bikkers denkt dat het geen eenvoudige puzzel zal worden, maar zegt een snelle formatie wel gewenst te vinden. ‘Lange formaties met veel gesteggel dragen niet bij aan het imago van de politiek.’ In Vlaardingen ging 11,2 procent van de stemmen naar de VVD. Daarmee behaalde de partij vier van de 35 raadszetels. Ook drie andere partijen behaalden vier raadszetels, en twee andere partijen drie. In totaal zijn er veertien partijen die een of meerdere raadszetels wisten te bemachtigen in Vlaardingen.

Opstelten laat weten zijn loopbaan te zijn begonnen bij de gemeente Vlaardingen, als adviseur van de burgemeester. ‘Daarmee heeft Vlaardingen altijd een plekje in mijn hart gehouden.’