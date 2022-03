Kans op natuurbrand groter

De waarschuwing geldt voor heel Nederland met uitzondering van het noorden, Zuid-Limburg, Brabant en Zeeland. In veel van deze gebieden heeft het een paar weken geleden extreem hard geregend, zodat de grond daar nog nat is. In de andere gebieden is het al erg droog door veel zon, wind en weinig of geen regen. Bomen en struiken zijn daardoor heel droog en kunnen makkelijk vlam vatten.

In Utrecht en boven de Veluwe vliegen verkenningsvliegtuigjes om brandhaarden zo snel mogelijk op te merken. Zodra ergens een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer met extra mensen en materieel uit. Ook in duingebieden is de brandweer extra alert. In gebieden met een verhoogd risico is open vuur zoals kampvuurtjes of een barbecue vrijwel altijd verboden. Recreanten mogen hun auto niet in een wegberm parkeren, want een hete katalysator kan gras in brand zetten. Roken in de natuur is ongewenst.