Noorwegen steekt extra geld in leger bij Russische grens

Noorwegen steekt dit jaar omgerekend ruim 300 miljoen euro in de versterking van het leger in het noorden van het land, bij de grens met Rusland. De rijke NAVO-lidstaat geeft al relatief veel uit aan defensie, vorig jaar was dat bijna 5,8 miljard euro.

‘Zelfs al is een Russische aanval onwaarschijnlijk, we moeten ons realiseren dat we een buur in het oosten hebben die gevaarlijker en onvoorspelbaarder is geworden’, verklaarde defensieminister Odd Roger Enoksen in een persconferentie, verwijzend naar de Russische aanval op Oekraïne.