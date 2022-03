IEA roept op tot meer thuiswerken om olieverbruik te verminderen

Het IEA waarschuwde eerder deze week al in zijn maandelijkse olierapport dat de westerse sancties tegen Rusland kunnen zorgen voor een ‘schok’ op de wereldwijde oliemarkt door het wegvallen van veel Russische olieproductie. Volgens het IEA kan daardoor vanaf april de Russische productie met wel 3 miljoen vaten per dag gaan dalen omdat kopers olie uit Rusland mijden.

Het energiebureau komt nu met een stappenplan van tien aanbevelingen waarmee het olieverbruik in de ontwikkelde economieën in de komende vier maanden met 2,7 miljoen vaten per dag kan worden teruggedrongen. De maatregelen die overheden direct kunnen nemen zijn onder meer het verminderen van het olieverbruik van auto’s door lagere snelheidslimieten, meer thuiswerken, beperkingen op de toegang tot stadscentra met de auto, goedkoper openbaar vervoer, meer carpoolen en meer gebruik van hogesnelheidstreinen en virtuele vergaderingen in plaats van vliegreizen.

Klimaatverandering

Het IEA tekent daarbij aan dat het verminderen van het olieverbruik niet alleen een tijdelijke maatregel moet zijn. Een aanhoudend lager olieverbruik is volgens het bureau niet alleen belangrijk om de energiezekerheid van landen te verbeteren, maar ook om de klimaatverandering aan te pakken en luchtvervuiling te verminderen.

Volgens het IEA wordt de wereld geconfronteerd met de grootste energiecrisis in decennia. Door zorgen over de Russische leveringen zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen. Ook de Europese gasprijzen hebben records bereikt door de vrees dat Rusland de toevoer naar Europa kan stopzetten. Het agentschap kwam eerder met een reeks voorstellen om Europa minder afhankelijk te maken van Russisch gas.

Oliereserves

Eerder deze maand gaf het IEA ook ruim 60 miljoen vaten aan oliereserves vrij om de verstoringen in de bevoorrading als gevolg van de Russische invasie te compenseren. Directeur Fatih Birol van het IEA zei vrijdag tijdens een persbijeenkomst ook te hopen dat oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, de productie zullen gaan verhogen om de verstoringen op de markt op te vangen.