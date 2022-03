Kabinet: 25.000 opvangplekken gaan we halen of nagenoeg halen

Staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg denkt dat de eerste doelstelling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen waarschijnlijk bereikt zal worden. Gemeenten moeten maandag 25.000 opvangplaatsen ingericht hebben. ‘Gisteravond zaten we boven de 23.000, dus dat gaan we halen of nagenoeg halen’, zei de bewindsman vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.