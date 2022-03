Oekraïne vertraagt vredesonderhandelingen volgens Poetin

Oekraïne vertraagt de vredesonderhandelingen met Rusland door onrealistische voorstellen te doen, zei de Russische president Vladimir Poetin tijdens een gesprek met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Volgens het Kremlin is Oekraïne niet even bereid als Rusland om de onderhandelingen te versnellen.

Scholz heeft in het telefoongesprek van bijna een uur opgeroepen om zo snel mogelijk over te gaan tot een staakt-het-vuren en verbetering van de humanitaire situatie in Oekraïne. Het uiteindelijke doel moet volgens de Duitse leider zijn om een diplomatieke overeenkomst te bereiken over het conflict.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei donderdag dat hij nog geen enkele ‘betekenisvolle bijdrage’ van Rusland heeft gezien om de oorlog te beëindigen. Moskou doet volgens hem geen serieuze inspanningen om schot te brengen in de onderhandelingen.