Opnieuw periode van massaverbleking Great Barrier Reef

Bij bepaalde vormen van stress, zoals te warme oceaantemperatuur of bijvoorbeeld verzuring van de oceaan, verbleekt koraalrif. Als de stress te lang aan blijft houden, kan het rif afsterven. De vele dieren afhankelijk van het rif zullen dan afnemen of verdwijnen. Sinds 1997 kwamen er minstens vijf periodes voor van massaverbleking.

Per gebied is er verschil in welke mate het rif geraakt is door de verbleking. De onderzoekers zagen dat op sommige locaties hele ‘kolonies’ wit waren. Zeker het gebied rond Townsville, waar het water 2 tot 4 graden warmer werd dan normaal, is hard geraakt. Gemiddeld ligt de watertemperatuur rond de 29 graden Celsius.

Het Great Barrier Reef beslaat 348.000 vierkante kilometer en staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. In juni wordt het rif geïnspecteerd, om een besluit te nemen of het koraal nog steeds op de werelderfgoedlijst hoort. Het is mogelijk dat het rif dan bestempeld wordt als ‘in gevaar’. Voorgaande jaren heeft Australië dit weten te voorkomen.