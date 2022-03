Concert Rolling Stones binnen 5 minuten uitverkocht

Kaarten voor het concert van The Rolling Stones in juni in Amsterdam waren vrijdagochtend in rap tempo uitverkocht. De ongeveer 53.000 tickets waren binnen vijf minuten weg, laat een woordvoerder van concertorganisator MOJO weten. Wel benadrukt de zegsman dat het kan zijn dat enkele kaartjes weer beschikbaar kunnen komen als een betaling daarvan niet is voldaan.

De Britse band geeft op 13 juni een concert in de Johan Cruijff ArenA. Het optreden maakt deel uit van de Europese SIXTY tournee, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van The Rolling Stones. De groep doet daarmee ook steden als Madrid, München, Londen, Brussel en Parijs aan.

De laatste keer dat The Rolling Stones in Nederland waren, was vijf jaar geleden. In 2017 trad de band op in de Johan Cruijff ArenA en in het GelreDome.