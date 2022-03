Record van bijna 300.000 coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland is afgelopen dag een recordaantal coronabesmettingen gemeld. Bij het Robert Koch Institute, het Duitse RIVM, zijn 297.845 meldingen gedaan van een coronabesmetting. Het aantal infecties per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen staat met 1706 ook op recordhoogte.

Ondanks het hoge aantal besmettingen worden de coronamaatregelen in Duitsland afgebouwd, net als in bijvoorbeeld Nederland. De Duitse deelstaten zijn ontevreden dat ze niet de mogelijkheid krijgen om regionaal strenge maatregelen in te voeren als dat nodig is bij een hoog aantal besmettingen in een gemeenschap.