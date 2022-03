Gemeente Rotterdam heeft 700 Oekraïense vluchtelingen opgevangen

De gemeente Rotterdam heeft tot dusver bijna zevenhonderd Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de opvang nu een nieuwe fase ingaat en zich meer richt op het financieel ondersteunen en het bieden van de juiste medische en psychologische hulp aan de vluchtelingen.

De gemeente Rotterdam denkt in de loop van volgende week de toegezegde duizend vluchtelingen te hebben opgevangen. Dat is de helft van de tweeduizend vluchtelingen die de regio Rijnmond opvangt. ‘Rotterdam fungeert op dit moment voor de regio als een soort bufferlocatie’, aldus Karremans.

Sinds vorige week dinsdag kunnen Oekraïense vluchtelingen zich in Rotterdam melden in de als noodopvanglocatie ingerichte sporthal de Wielewaal in Charlois. Vanuit daar worden ze direct overgebracht naar hotels in de stad, opvanglocaties in regiogemeenten of drie riviercruiseschepen die de gemeente heeft ingehuurd. Deze liggen aangemeerd in de Schiehaven, Scheepsmakershaven en Coolhaven. Van opvang bij Rotterdammers thuis is vooralsnog geen sprake.

Crisisorganisatie

Volgens Karremans is de opvang na de in korte tijd opgerichte crisisorganisatie inmiddels langzaamaan in een nieuwe fase beland. Hierin gaat het om het registreren en financieel ondersteunen van de vluchtelingen. Ook moet ervoor worden gezorgd dat volwassenen en kinderen de juiste medische en psychische hulp krijgen. In een eerdere brief liet de wethouder weten ook te kijken naar opvang op langere termijn. Hiervoor wil hij voormalige kantoorpanden en zorginstellingen inzetten om vijfhonderd tot duizend vluchtelingen te huisvesten. Omdat deze nog niet geschikt zijn om in te wonen, moeten ze nog wel worden verbouwd.

Vanaf vrijdag kunnen de vluchtelingen terecht in het Oekraïense Huis aan de Pleinweg voor vragen over bijvoorbeeld financiering, om elkaar te ontmoeten of een kop koffie. Ook bieden vrijwilligers er een luisterend oor en kunnen ze er gratis kleding van de tweedehands kledingbank meenemen.