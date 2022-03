Gasunie chartert vaartuig dat lng omzet in gas

Het drijvende platform, een zogeheten floating storage and regasification unit (FSRU), is eigendom van het Belgische scheepvaartbedrijf Exmar. FSRU’s worden vooral ingezet voor export van lng naar landen waar de vloeibare brandstof nog niet veel in gebruik is voor bijvoorbeeld de verwarming van huizen of elektriciteitscentrales.

Gasunie beheert de infrastructuur voor gas in Nederland. Het staatsbedrijf kondigde na de Russische inval in Oekraïne aan extra stappen te zetten om te kunnen blijven garanderen dat er genoeg gas naar Nederland en Europa komt. Daarvoor moeten er meer mogelijkheden komen om lng te importeren.

Exmar maakte geen financiële details bekend over de deal met Gasunie. Het bedrijf verwacht dat het schip, de S188, komend najaar gereed is voor gebruik. De S188 was vorig jaar nog inzet van een conflict tussen Exmar en grondstoffenhandelaar Gunvor, dat vroegtijdig een contract voor het gebruik van het schip beëindigde. Exmar spande daarop een arbitrageprocedure aan.