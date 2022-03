Rusland: gevechten in centrum van Marioepol

Het Russische leger en de separatisten uit Donetsk vechten in het centrum van Marioepol tegen ‘nationalisten’, meldt het Russische ministerie van Defensie. De strategisch belangrijke havenstad is al langere tijd omsingeld.

Marioepol is een van de zwaarst getroffen steden tijdens de nu drie weken durende oorlog in Oekraïne. Ongeveer 90 procent van de stad is volgens de Oekraïense regering vernietigd en inwoners zitten al lange tijd zonder elektriciteit, gas en water. Ook is er een tekort aan voedsel.

De afgelopen dagen zijn tienduizenden inwoners van Marioepol via humanitaire corridors geëvacueerd naar Zaporizja, een stad die iets westelijker ligt in Oekraïne. De Oekraïense autoriteiten proberen ook vrijdag burgers te evacueren uit steden aan de frontlinie van de gevechten.