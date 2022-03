Kabinet wil capaciteit windenergie op zee verdubbelen

Het kabinet wil de capaciteit voor windenergie op zee de komende jaren grofweg verdubbelen. Er worden gebieden op de Noordzee aangewezen waar extra windparken gebouwd worden met een capaciteit van in totaal 10,7 gigawatt, genoeg om miljoenen huishoudens van groene stroom te voorzien

Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht in het AD. De extra capaciteit zal waarschijnlijk grotendeels worden ingezet om de industrie te helpen verduurzamen. Met de opgewekte stroom kan groene waterstof worden geproduceerd. Onder het vorige kabinet is al besloten daar de komende jaren fors in te investeren.