Boskalis mag ook in VS gestrand schip Evergreen wegslepen

Maritiem dienstverlener Boskalis is na de Ever Given opnieuw betrokken bij het wegslepen van een gestrand schip van de Taiwanese rederij Evergreen. Voor de in de VS vastgelopen Ever Forward is Donjon-Smit ingeschakeld om een oplossing te verzorgen. Dat bedrijf is een samenwerkingsverband van Boskalis-dochter Smit Salvage en de Amerikaanse branchegenoot Donjon.

De Ever Forward is, net als de Ever Given die vorig jaar vastliep in het Suezkanaal, een groot containerschip. Het 334 meter lange vaartuig kwam zondag vast te liggen in de Chesapeake Bay na het verlaten van de haven van Baltimore aan de Amerikaanse oostkust.

De specialisten van Donjon-Smit werken samen met onder meer de Amerikaanse kustwacht aan een plan voor het losmaken van het schip. Daarbij moet rekening worden gehouden met onder meer de getijden en het gewicht van het schip. Volgens een nieuwe planning wordt de Ever Forward woensdag in Norfolk verwacht, enkele honderden kilometers ten zuiden van Baltimore. Maar experts waarschuwen dat dit wel eens te optimistisch zou kunnen zijn.

In tegenstelling tot de Ever Given veroorzaakt de Ever Forward geen al te grote problemen voor het scheepvaartverkeer. Chesapeake Bay is veel breder dan het Suezkanaal en dus kan er om het gestrande containerschip heen worden gevaren.