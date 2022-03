Russische tv-activiste neemt ontslag, weigert politiek asiel

De Russische vrouw die maandag het journaal van de Russische staatstelevisie verstoorde met een protest tegen de oorlog in Oekraïne, heeft ontslag genomen. Ze weigert het politiek asiel dat Frankrijk haar heeft aangeboden en zegt in Rusland te blijven, ondanks het feit dat ze ‘het leven van haar gezin heeft verruïneerd met haar actie’.

De vrouw, Marina Ovsjannikova, werd de afgelopen dagen wereldwijd bewonderd voor haar uitzonderlijke protest. Ze onderbrak een live-uitzending van de belangrijkste Russische staatszender door al schreeuwend ‘stop de oorlog’ de studio binnen te lopen. ‘Geloof de propaganda niet, ze liegen je voor’ stond op een protestbord dat ze gedurende enkele seconden achter de nieuwslezeres kon laten zien.

Aan de televisiezender France 24 vertelt Ovsjannikova, die voor de staatszender werkte, donderdag dat ze haar ontslag heeft ingediend. ‘Het is een juridische procedure’, stelt ze. Na haar actie werd ze gevangengezet en veertien uur lang verhoord, waarna ze een boete van 30.000 roebel (bijna 260 euro) kreeg. Ze is inmiddels op vrije voeten, maar kan vijftien jaar gevangenisstraf krijgen voor het verspreiden van ‘valse informatie’.

Patriot

Het gezinsleven van Ovsjannikova, die twee jonge kinderen heeft, is door haar protest ‘verruïneerd’, zegt ze tegen France 24. Vooral haar zoon kampt met angstaanvallen. ‘Maar we moeten een einde maken aan deze oorlog met ons broedervolk, zodat deze waanzin niet ontaardt in een nucleaire oorlog. Ik hoop dat mijn zoon, als hij ouder is, begrijpt waarom ik dit deed’, aldus Ovsjannikova.

In een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel vertelde de Russin donderdag dat ze het politiek asiel in Frankrijk weigert omdat ze een patriot is. ‘Wij willen niet vertrekken, we willen nergens naartoe gaan’, verklaarde zij, ondanks een voorstel van de Franse president Emmanuel Macron om de zaak te bespreken met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin.

Hooliganisme

Ovsjannikova zei tegen Der Spiegel dat ze alleen handelde. Wel gelooft ze dat veel collega’s van de staatszender ‘in stilte’ met haar sympathiseren. ‘De meeste mensen die voor de staatstelevisie werken, begrijpen heel goed wat er aan de hand is. Ze weten maar al te goed dat ze iets verkeerd doen’, legde zij uit.

Het Kremlin omschrijft de actie van Ovsjannikova als een vorm van hooliganisme. De Russische invasie is volgens het televisiekanaal een speciale operatie om Oekraïne te denazificeren, conform de verplichting van het Russische regime.