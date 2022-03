Italië biedt aan om gebombardeerd theater Marioepol te herbouwen

Italië heeft aangeboden om het gebombardeerde theater in de Oekraïense stad Marioepol te herbouwen. De Italiaanse minister van Cultuur, Dario Franceschini, schreef op Twitter dat hij de herstelwerkzaamheden van het theater ‘in naam van de mensheid’ aanbiedt.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft op de tweet van Franceschini gereageerd met een bedankje. Volgens Zelenski geeft Italië ‘het goede voorbeeld’. Hij voegt daaraan toe dat ‘zijn land tot aan de laatste steen herbouwd zal worden’.

Het is nog altijd onduidelijk hoe het gaat met de mogelijk 1200 mensen die in een kelder onder het theater zouden hebben geschuild. Het gemeentebestuur van Marioepol meldde woensdag dat reddingswerkers nog altijd bezig waren mensen uit de schuilkelder te krijgen. Volgens onbevestigde berichten zouden zeker 130 mensen zijn gered.

Op ongeverifieerde beelden die onder meer door de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zijn verspreid, is te zien dat er van het theater weinig meer over is.