Gündogan wil ondanks oplopende ruzie maandag terug naar fractie

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan zegt maandag terug te willen keren naar de Volt-fractie terwijl het conflict tussen haar en de Kamerfractie verder oploopt. In het programma Jinek zegt ze, geflankeerd door haar advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops, dat het haar recht is terug te keren naar de fractie. Ze hoopt dat het goedkomt tussen haar en partijleider Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek.

Gündoğan werd vorige maand uit de fractie gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag, maar in een kort geding oordeelde de rechter dat zij terug moest kunnen keren. Over onder meer de terugkeer zou ze met Dassen gaan praten, onder begeleiding van een bemiddelaar.

Zowel Dassen als het Volt-partijbestuur willen dat Gündoğan eerst de aangiftes van smaad en laster intrekt tegen de dertien personen die melding maakten van overschrijdend gedrag. Ook medewerkers van de Volt-fractie zouden niet met Gündoğan samen willen werken zolang zij de aangiftes laat staan, meldden bronnen eerder. Presentatrice Eva Jinek stelde dat alle medewerkers zich ziek zullen melden als Gündoğan terugkeert.

Maar Gündoğan heeft juist de aangifte uitgebreid, zegt ze tegen Jinek, in plaats van deze in te trekken. Verdere details maakt ze niet bekend. Na een publicatie van NRC van afgelopen zondag, waarin vijf melders anoniem aan het woord komen, weet Gündoğan ‘wat er echt speelt’. Volgens haar advocaten kan Gündoğan dat onderbouwen met stukken die ze aan het Openbaar Ministerie heeft overgedragen. Waar het precies om gaat, is volgens Carrie Knoops ‘rijp voor een onderzoek’, maar niet iets om aan een talkshowtafel te bespreken.

In NRC zei een melder dat Gündoğan ongewenste avances naar hem maakte. Iemand anders meldde dat Gündoğan haar op de billen sloeg, terwijl zij nog minderjarig was. Eerdere meldingen tegen Gündoğan zouden gaan om ‘intimidatie’, ‘misbruik van macht’ en ‘handtastelijkheden’.

Gündoğan ontkent donderdagavond de aantijgingen uit NRC. Het Kamerlid zegt wel ‘heel resultaat gedreven’ te zijn en haar advocaat noemt haar ook ‘streng’ voor haar medewerkers. ‘Maar is dat intimidatie? Ik probeer gewoon resultaat te halen.’