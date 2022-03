Claudia de Breij verzorgt voor derde keer Oudejaarsconference

Claudia de Breij verzorgt dit jaar weer de Oudejaarsconference voor de NPO. Dat heeft zij donderdag bekendgemaakt in het programma De Avondshow met Arjen Lubach. BNNVARA zal de voorstelling op oudejaarsavond uitzenden.

Het is de derde keer dat De Breij de eindejaarsvoorstelling voor haar rekening neemt. Eerder deed de 47-jarige cabaretière dat al in 2016 en 2019. Beide shows werden met veel lof ontvangen. De speellijst van de editie van 2022 staat vanaf donderdagavond op haar website. De kaartverkoop gaat de komende weken via de theaters van start.

De Breij sluit zich aan bij een select gezelschap dat meer dan twee eindejaarsshows heeft gemaakt. Wim Kan, Freek de Jonge, Youp van 't Hek en Dolf Jansen maakten er allemaal meer dan tien. Maar van de generatie veertigers is De Breij de tweede aan wie de eer meer dan twee keer te beurt valt. Guido Weijers maakte inmiddels tien keer een oudejaarsshow voor RTL.

Recordhouder is Dolf Jansen, die tot nu toe 32 oudejaarsconferences maakte. In het begin deed hij dit samen met zijn maatje Hans Sibbel, sinds 2007 maakt hij de voorstellingen solo.