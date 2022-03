Oud-wethouder en ex-minister Asscher (PvdA) verkenner Amsterdam

Voormalig PvdA-leider, oud-vicepremier en ex-wethouder in Amsterdam Lodewijk Asscher gaat vanaf maandag in de hoofdstad kijken welke partijen samen een coalitie kunnen vormen. Hij is aangesteld als verkenner. PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman heeft Asscher gevraagd.

In de hoofdstad zijn donderdagavond 95 procent van de stemmen geteld. De PvdA staat op 9 zetels, 1 meer dan de nummer twee GroenLinks, die nu op 8 uitkomt. In Amsterdam zijn 45 zetels in de gemeenteraad.

De PvdA laat donderdag weten nu het initiatief in de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie te nemen. Moorman vindt Asscher de ‘ideale persoon’ om die eerste verkenning te doen. Ze stelt in een persbericht dat hij de stad en de Amsterdamse politiek goed kent en dat hij veel bestuurlijke ervaring heeft. Volgens het bericht gaat hij begin volgende week met de burgemeester en met alle twaalf fracties praten. Voor volgende week donderdag zal hij daarover verslag uitbrengen, zo is het streven.

Asscher was van 2006-2012 wethouder in de hoofdstad. Hij was tussen 2012 en 2017 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Begin vorig jaar vertrok hij als lijsttrekker van de PvdA wegens zijn rol in de toeslagenaffaire.

Twitter

Op Twitter noemt hij zichzelf ‘kwartiermaker, aanjager, verkenner’. Juist deze week werd bekend dat hij aan de slag gaat als adviseur bij het Amsterdamse adviesbureau Van de Bunt Adviseurs. Dat bedrijf helpt organisaties onder meer op het gebied van strategie en management. Asscher zal zich bij het adviesbureau toeleggen op ‘complexe maatschappelijke vraagstukken’ en hij wordt lid van de directie.

Asscher was al aan het werk als onafhankelijk deskundige en werd vorig jaar onder meer door de gemeente Heerlen aangetrokken om te helpen bij de aanpak van problemen en achterstanden in wijken.