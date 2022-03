Biden noemt Poetin ‘moorddadige dictator’

‘Poetin betaalt een hoge prijs voor zijn agressie’, zei Biden donderdag. Volgens hem is de Russische aanval op Oekraïne een keerpunt in de geschiedenis. ‘Ik denk dat we in een echte strijd verwikkeld zijn tussen autocratieën en democratieën.’

Biden spreekt vrijdag met de Chinese president Xi Jinping, die de invasie niet heeft veroordeeld. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zal Biden hem duidelijk maken dat China verantwoordelijkheid draagt voor elke steun die het geeft aan de Russische agressie. De VS zijn bezorgd dat China overweegt wapens te leveren aan Moskou.