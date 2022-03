Laadpalenbedrijf Allego pakt winst bij debuut op Wall Street

Het Nederlandse laadpalenbedijf Allego is door beleggers fors hoger gezet bij zijn debuut op de beurs in New York. Voor de beursgang fuseerde Allego met een leeg beursfonds van investeerder Apollo Global Management. De beurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten. Beleggers verwerkten onder meer berichten over onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland.

Een woordvoerder van het Kremlin sprak eerdere berichten over vooruitgang in die onderhandelingen tegen. Wel gingen de gesprekken tussen de twee landen donderdag verder. Beleggers lijken intussen vertrouwd met het rentebesluit van de Federal Reserve. Die kondigde aan de rente met 0,25 procentpunt te verhogen. Later volgen nog meer rentestappen om de hoge inflatie in te dammen, zei voorzitter Jerome Powell.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1,2 procent op 34.480,76 punten. De brede S&P 500 dikte 1,2 procent aan tot 4411,67 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 13.614,78 punten.

Olieprijzen

Allego won op zijn eerste handelsdag 14 procent ten opzichte van de openingskoers van 8,05 dollar. De Arnhemse onderneming werd in 2013 door Alliander opgezet om laadoplossingen op maat te maken voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. Op dit moment heeft het bedrijf in zestien landen meer dan 28.000 laadpunten voor elektrische auto’s geïnstalleerd. De Franse investeerder Meridiam kocht Allego in 2018 en heeft nu nog steeds een meerderheidsbelang.

De olieprijzen stegen fors na dagen van dalingen, en daarvan profiteerden olieconcerns ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron met winsten tot 4,2 procent. Occidental (plus 9,5 procent) kreeg een extra steun doordat superbelegger Warren Buffetts investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway haar belang in het bedrijf vergrootte. Amerikaanse olie werd 8,8 procent duurder op 103,41 dollar per vat. Brentolie steeg 8,9 procent in prijs tot 106,66 dollar per vat.

Pfizer en Modrena

Pfizer en Moderna zijn aangeklaagd door het Amerikaanse biotechbedrijf Alnylam Pharmaceuticals. De twee farmaceuten zouden met hun coronavaccins inbreuk maken op een patent van dat bedrijf. Alnylam eist een schadevergoeding, maar het is nog niet bekend hoe hoog die is. Pfizer won 2,5 procent en Moderna werd 0,7 procent lager gezet. Alnylam steeg 2,6 procent.

De euro was 1,1094 dollar waard, tegen 1,1042 dollar een dag eerder.