Onvrede over versoepeling coronamaatregelen in Duitsland

Volgens de wetswijzigingen die zondag van kracht worden hebben de deelstaten dan minder mogelijkheden om in te grijpen als het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Maar regionaal zou het mogelijk moeten zijn om maatregelen zoals afstand houden, het dragen van mondkapjes en testen weer snel op te leggen, voerde Hendrik Wüst (CDU), premier van Noordrijn-Westfalen, aan. Hij noemde de voorgestelde maatregelen van de Bondsregering ‘precies het tegenovergestelde’ van wat nodig is om snel te kunnen ingrijpen.

Ook meerdere van zijn collega’s, onder wie partijgenoten van bondskanselier Scholz (SPD), waren niet te spreken over de voorgenomen versoepelingen. Volgens Scholz is de pandemie weliswaar niet voorbij, maar is de druk op de ziekenhuizen niet zo hoog als bij eerdere coronagolven. Ook zei hij dat de ziekte nu milder verloopt. Hij verwees ook naar andere landen die afstappen van coronamaatregelen. Scholz hield het erop dat de bevolking zelf de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht kan nemen en zelf kan beslissen om een masker te dragen.