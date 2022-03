Branchevereniging MVO: alternatieven zonnebloemolie beschikbaar

Alternatieven voor zonnebloemolie zijn in voldoende mate beschikbaar en er dreigt geen tekort aan oliën en vetten in Europa. Dat zegt MVO, de branchevereniging voor bedrijven in dierlijke en plantaardige oliën. Zo kan volgens de organisatie raapzaadolie, olijfolie, sojaolie of palmolie worden gebruikt in plaats van zonnebloemolie.