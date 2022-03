Flinke winst laadpalenbedrijf Allego bij beursdebuut in New York

Het Nederlandse laadpalenbedijf Allego is bij zijn debuut op de beurs in New York flink in waarde gestegen. De koers van de Arnhemse onderneming schoot donderdag tot meer dan 60 procent omhoog, waarna de winst in de loop van de handelsdag terugviel tot ruim een kwart. Daarbij profiteerde het aandeel ook van de algehele stemming op Wall Street, die voorzichtig positief was.