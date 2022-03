Studentenvakbond wil ook compensatie energierekening student

Het is onacceptabel dat studenten en jongeren onder de 21 jaar geen extra energietoeslag krijgen, ook al hebben ze een laag inkomen, vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Andere huishoudens met een laag inkomen ontvangen dit jaar ongeveer 800 euro extra energietoeslag naar aanleiding van de stijgende energieprijzen.

‘De financiële positie van studenten is al enorm kwetsbaar’, stelt Ama Boahene, voorzitter van de LSVb. ‘Daar komt nu een torenhoge energierekening bij. Het is onbegrijpelijk dat juist deze groep buiten de compensatieregeling van de overheid valt.’

Het kabinet kiest ervoor om de studenten niet mee te nemen met de regeling omdat hun woonsituatie zeer divers is, en dus ook hun energiekosten en -rekening. Wel kunnen gemeenten zelf een regeling treffen voor studenten. Volgens de LSVb is dat niet voldoende omdat gemeenten hier de financiële ruimte en tijd niet voor hebben. ‘Dat het uitwerken van een compensatieregeling lastig is, mag niet betekenen dat studenten aan hun lot worden overgelaten.’

Onderhoudsplicht

Ouders hebben wettelijk gezien tot 21 jaar een onderhoudsplicht. Daarom zijn zij verantwoordelijk voor de energierekening voor jongeren tot 21 jaar. De LSVb vindt dat niet terecht. ‘Er zijn veel ouders die niet eens hun eigen energierekening kunnen betalen, laat staan dat zij hun kinderen kunnen helpen. De compensatie is bedoeld voor de laagste inkomens, maar juist de studenten uit de armste gezinnen worden nu niet geholpen.’

De LSVb vindt dat het kabinet moet kijken naar wie de compensatie voor de energierekening nodig heeft in Nederland. ‘Baseer daar dan de regels op.’