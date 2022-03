Onderwijsbond: laat Oekraïense vluchtelingen helpen voor de klas

De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt voor om Oekraïense vluchtelingen zelf te laten helpen voor de klas. Zo kunnen de Oekraïners die ervaring hebben in het onderwijs de kinderen bijstaan in de lessen. De bond reageert daarmee op de brief van de Onderwijsraad, die erop wijst dat het Nederlandse onderwijs er ‘niet echt klaar voor’ is om een groot aantal Oekraïense vluchtelingen onderwijs te geven.

Als voorbeeld noemt de bond een basisschool in Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland. Daar krijgen kinderen van acht tot twaalf jaar les van vier Oekraïense juffen in een aparte klas. De vluchtelingen krijgen les in hun eigen taal en in het Nederlands. Volgens de bond is het wel een nadeel dat de leraren nog niet officieel bevoegd zijn om les te geven in Nederland, waardoor ze nog niet kunnen worden aangenomen.

De Onderwijsraad stelde in een advies in 2017 dat de sector niet voldoende was voorbereid om ‘in korte tijd veel vluchtelingen van goed onderwijs te voorzien’. Woensdag wees de raad erop dat deze situatie nog steeds hetzelfde is. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het daar mee oneens. De raad zou geen recht doen aan ‘de inspanningen die nu gepleegd worden’.