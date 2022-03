Oekraïne: ruim 30.000 evacuaties uit verwoest Marioepol

De Oekraïense havenstad Marioepol is naar schatting van de burgemeester voor 80 procent verwoest. In een bericht op Telegram schrijft hij dat de situatie in zijn stad ‘kritiek’ is en dat de bombardementen onophoudelijk doorgaan. Zo’n 350.000 mensen zouden vastzitten in de stad, die door het Russische leger is omsingeld.