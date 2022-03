Shell wint op Damrak nu olieprijzen weer stijgen

De algehele stemming was voorzichtig na de forse winsten op de Europese beurzen een dag eerder. Toen was er optimisme over een mogelijk staakt-het-vuren tussen Oekraïne en Rusland. Een woordvoerder van het Kremlin sprak eerdere berichten over vooruitgang in onderhandelingen met Oekraïne echter tegen. Wel gaan de gesprekken tussen de twee landen donderdag verder.

Shell was in de AEX een van de grootste winnaars met een plus van 2,7 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 8 procent duurder op 102,68 dollar per vat. Brentolie steeg 9 procent in prijs tot 106,83 dollar per vat.

Pharming

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,6 procent hoger op 707,45 punten. Zorgtechnologiebedrijf Philips was de grootste daler met een min van 2,9 procent. De MidKap sloot met een winst van 0,2 procent op 1034,03 punten.

Biotechbedrijf Pharming verloor 8 procent aan beurswaarde. Het bedrijf boekte vorig jaar een 58 procent lagere winst door forse investeringen in het in de markt zetten van een nieuw medicijn tegen een zeldzame ziekte. De omzet daalde ook licht.

Deliveroo

Maaltijdbezorger Deliveroo kwam ook met jaarresultaten en won in Londen ruim 6 procent. De concurrent van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway (min 1,3 procent) verwerkte vorig jaar bijna driekwart meer bestellingen dan in 2020. Het verlies werd ook groter en topman Will Shu waarschuwde dat de inflatie en het einde van lockdowns voor minder harde groei zullen zorgen.

De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent. Frankfurt zakte 0,6 procent. De euro was 1,1111 dollar waard, tegen 1,1009 dollar een dag eerder.