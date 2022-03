Nederland gaat meer en langere opvang Oekraïners voorbereiden

Nederland moet opvang voorbereiden die ‘in grote mate ruimer wordt dan de circa 50.000 plekken die thans in voorbereiding zijn of waarin deze opvang langer duurt’. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel in een brief aan de Tweede Kamer over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Waarschijnlijk worden de mensen over locaties in heel Nederland verspreid. ‘Dit kunnen omvangrijke locaties zijn met enkele duizenden bewoners.’