Vakbond VCP: thuiswerker brengt massaal stoel terug om belasting

De Belastingdienst zou de spullen ‘als gift kunnen gaan zien en dus als loon’, stelt de VCP. Daardoor zou er belasting over moeten worden betaald die de werkgevers volgens de vakbond dreigen af te wentelen op hun medewerkers. ‘Wij krijgen die signalen onder meer uit de hoek van ministeries, maar ook van universiteiten en bedrijven’, zegt een woordvoerster in een toelichting. ‘Werknemers verwachten niet dat ze die stoelen moeten inleveren en al helemaal niet dat ze belasting moeten betalen over spullen die ze destijds kregen. Zo is hybride werken dood voor het begint.’

Het kabinet is eerder deze week afgestapt van het advies om gedeeltelijk thuis te werken vanwege de coronapandemie. Voor werkenden gold het advies om de helft van de tijd thuis te werken en de andere helft op kantoor. Maar omdat thuiswerken ook positieve kanten heeft, roept het kabinet werkgevers op om hybride werken (deels thuis) blijvend te stimuleren onder werknemers en daarover afspraken te maken.