6 procent meer loon lonkt voor automonteurs en bandenwisselaars

Werknemers in de auto- en motorbranche krijgen er op termijn mogelijk ruim 6 procent loon bij. Volgens vakbond FNV is er na overleg met brancheorganisatie BOVAG een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de 81.000 mensen die onder de cao motorvoertuigen en tweewielerbedrijf vallen, zoals automonteurs en -verkopers, medewerkers van schadeherstelbedrijven, maar ook kantoorpersoneel. Leden van FNV moeten nog wel instemmen met het resultaat.

De lonen van medewerkers in de sector gaan per 1 juli dit jaar met 2,3 procent omhoog. Vanaf 1 januari gaat het verder om een loonsverhoging met 100 euro bruto per maand. Dat zou volgens FNV neerkomen op gemiddeld 4 procent meer loon. Onderhandelaar Murat Sekercan spreekt van het beste onderhandelingsresultaat dit jaar tot nu toe voor werknemers.

In het akkoord zijn ook regelingen opgenomen waarmee ouderen eerder zouden kunnen stoppen met werken, of minder kunnen werken zonder dat dit aan de pensioenopbouw raakt. Verder worden de jeugdlonen in de sector afgebouwd. Daarmee zouden jongeren al vanaf hun negentiende een volwassen loon kunnen krijgen, in plaats van op hun 23e.

Leden van FNV hebben nog tot eind april om te stemmen over het onderhandelingsresultaat.