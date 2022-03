Thijs H. gaat in cassatie tegen 22 jaar celstraf

Thijs H., die in hoger beroep is veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging, gaat in cassatie bij de Hoge Raad. H. heeft dit donderdagmiddag in samenspraak met zijn advocaten Serge Weening en Job Knoester besloten.

De advocaten zochten H. op in het penitentiair psychiatrisch centrum van de gevangenis in Vught. Daar hebben ze samen besloten de uitspraak van het hof aan te vechten bij de Hoge Raad.

De advocaten zeggen meerdere aanknopingspunten te hebben. ‘We hebben een aantal zaken gehoord waarvan wij denken: hier is het hof uitgegleden’, reageerde Knoester op de uitspraak. ‘De uitspraak is een teleurstelling. Wat ik volledig mis is de uitleg van het hof voor de keuze om van de adviezen van deskundigen af te wijken. Verdachten kunnen in de toekomst beslissen niet mee te werken aan deskundigenrapporten, als rechters toch afwijken van de adviezen in de rapportages.’

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het hof acht H. verminderd toerekeningsvatbaar voor de drie moorden die H. pleegde, terwijl de verdediging had ingezet op volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Knoester: ‘Ze hebben wel gezegd dat ze aannemen dat er een stoornis is. Ze benoemden niet welke. Vervolgens zeggen ze dat die stoornis maar ten dele het gedrag van de verdachte heeft beïnvloed. Terwijl de deskundigen die er iets over konden zeggen, menen dat het volledig zijn gedragingen heeft beïnvloed. Daar wijkt het hof van af.’

Advocaat Sébas Diekstra stond nabestaanden van twee slachtoffers bij tijdens het strafproces. Diekstra: ‘Cliënten moeten de uitspraak van het gerechtshof nog even goed op zich laten inwerken. Maar uit hun eerste reacties komt naar voren dat zij met de opgelegde gevangenisstraf, vooral ook door de duidelijke motivering van het gerechtshof, goed kunnen leven. Mijn cliënten zijn het Openbaar Ministerie en de politie heel dankbaar voor al hun onvermoeibare inspanningen, hun hulp en hun steun.’