Jetten: kabinet bereid te helpen bij inkoop gas voor winteropslag

Het kabinet is bereid te helpen bij de inkoop van gas om de opslag voor de komende winter te vullen. "Met de hoge gasprijzen die we nu zien gaat het bedrijfsleven dat waarschijnlijk niet uit zichzelf doen", zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) in Brussel. Hij denkt aan financiële garantstellingen of aan het aanwijzen van één partij die het gas moet inkopen.

"We moeten alles uit de kast trekken om voorbereid te zijn op de komende winter." Hij stelt voor Nederlandse, Duitse en Franse experts bij elkaar te zetten om te zien wat op Europees niveau kan worden gedaan, "bijvoorbeeld samen gecoördineerd inkopen. Het zou zonde zijn als alle EU-landen met elkaar gingen concurreren". De Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, wil dat op 1 oktober 90 procent van de opslagcapaciteit in de EU-landen is gevuld.

Volgens Jetten heeft de oorlog in Oekraïne "veel op zijn kop gezet". Daarom is het nodig "soms onorthodoxe maatregelen te nemen die we eerder niet overwogen". Die zijn in principe eenmalig. "We zullen volgend jaar rond deze tijd moeten afwegen of het ook voor een langere periode nodig is", aldus de D66-bewindsman.

Nederland blijft ondanks druk uit vooral zuidelijke EU-landen terughoudend om in te grijpen op de Europese energiemarkt en zo de hoge prijzen te drukken. Jetten is tegen een prijsplafond. Evenmin wil hij de gas- en elektriciteitsprijs ontkoppelen, zoals een aantal andere landen zoals Spanje, Italië en Griekenland wil. Er moet "juist worden voorkomen dat we de markt overhoop halen en daarmee investeringen in schone energie gaan afremmen", vindt hij.