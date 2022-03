NVWA: minderjarigen komen nog te gemakkelijk aan sigaretten

‘Vooral kleine supermarkten en cafetaria’s verkochten nog regelmatig sigaretten aan jongeren’, zag het agentschap. De NVWA gebruikt bij het in de gaten houden van de naleving van de wet 17-jarige ‘testkopers’. Zij proberen in opdracht van een inspecteur van de NVWA tabak te kopen.

De autoriteit is zelf erg tevreden met de resultaten van deze aanpak. ‘In 2021 is bij 617 van in totaal 1635 testkoopinspecties een overtreding geconstateerd.’ Ook bij 69 andersoortige controles werd gezien dat verkopers over de schreef gingen.

De boetes voor verkoop van rookwaren aan 18-minners liepen van 1360 tot 9000 euro. Ook is de tabaksverkoop bij een supermarktketen en een aantal buurtsupermarkten en tankstations tijdelijk stilgelegd.