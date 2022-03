Tsjechië heeft bijna maximumaantal vluchtelingen bereikt

De Tsjechische premier Petr Fiala heeft opgeroepen tot hulp aan de circa 270.000 Oekraïense vluchtelingen in het land, maar hij zei daarbij dat Tsjechië er niet veel meer kan opnemen. ‘We moeten ons realiseren dat we de grens bereiken van wat we zonder enorme problemen kunnen opnemen’, zei Fiala, doelend op de stroom vluchtelingen.

Het Tsjechische parlement heeft een wet aangenomen waarmee armlastige vluchtelingen 200 euro per maand krijgen. Mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen krijgen 120 euro per vluchteling per maand.

In de drie weken van oorlog in Oekraïne zijn meer dan 3 miljoen mensen het land ontvlucht, de meesten eerst naar Polen. Tsjechië telt ruim 10 miljoen inwoners en grenst niet aan Oekraïne.