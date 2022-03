Relatief veel coronabesmettingen in Nederland

In Nederland worden relatief veel coronabesmettingen vastgesteld, in vergelijking met andere Europese landen. Limburg staat tweede op de Europese ‘ranglijst’, die 215 regio’s telt. Noord-Brabant is derde. Ook Gelderland, Groningen, Drenthe en Overijssel staan hoog in het overzicht, dat wordt aangevoerd door IJsland.